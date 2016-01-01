

للحصول على نتائج دقيقة.. 8 إجراءات احرص عليها قبل الخضوع للرنين المغناطيسي للحصول على نتائج دقيقة.. 8 إجراءات احرص عليها قبل الخضوع للرنين المغناطيسي

الحالة الصحية لبعض المرضى تستدعي من الأطباء المعالجة لهم، طلب إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، إذا الفحص السريري غير كافيًا للكشف عن الأمراض التي يعانون منها، ومن أبرز هذه الفحوصات "أشعة الرنين المغناطيسي".







يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، قائمة بأبرز الأمراض التي تكشف عنها أشعة الرنين المغناطيسي، والنصائح التي يجب الالتزام بها قبل الخضوع لها، وفقًا لموقعي "Healthline" و"Everydayhealth".

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أمراض تكشف عنها أشعة الرنين المغناطيسيفحص تصويري، يستخدم المجال المغناطيسي وموجات الراديو المحوسبة، لخلق صور مفصلة عن أعضاء والأنسجة الجسم، ومن أبرز الأمراض التي تكشف عنها أشعة الرنين المغناطيسي:- سرطان العظام.- أورام الثدي.- تضخم القلب.- انسداد وتمدد الأوعية الدموية.- أمراض الجهاز التنفسي.- أمراض الجهاز الهضمي.- كسور العظام.- التهاب المفاصل.- هشاشة العظام.- تسوس الأسنان.إجراءات يجب الالتزام بها قبل الخضوع للرنين المغناطيسي1- وضع سدادات بالأذن، مصنوعة من الفوم أو السليكون، لأن الرنين المغناطيسي يصدر صوتًا عالية، قد يتسبب في الإضرار بصحة أذن المريض.2- تناول وجبة خفيفة قبل الأشعة، بفترة تتراوح من 15 دقيقة إلى 60 دقيقة، مع مراعاة الذهاب إلى الحمام، للتبرز وتفريغ المثانة قبل إجراء هذا الفحص.3- خلع جميع المجوهرات والحلي قبل التصوير بالرنين المغناطيسي، لأن المعادن تنجذب للمغناطيس الصادر من قبل هذه الأشعة، ما يهدد صحة المريض ببعض المشكلات.4- تنظيف الوجه من المكياج قبل الخضوع لهذا الفحص، لاحتواء مستحضرات التجميل على بعض المعادن، التي تنجذب للمغناطيس الصادر من أشعة الرنين.5- مراعاة إخبار الطبيب بالمناطق المرسوم عليها الوشم "التاتو"، لأنها قد تتفاعل مع المغناطيس الصادر من أشعة الرنين، مسببةً التهابات جلدية، وحروق من الدرجة الأولى.6- إخبار الطبيب بالعمليات الجراحية التي سبق الخضوع لها في المنطقة الجاري فحصها.7- ارتداء الملابس القطنية.8- مراعاة الهدوء وعدم القلق، لأن التوتر قد يتسبب في الحصول على نتائج غير دقيقة.