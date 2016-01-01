

تحميك الأمراض المزمنة.. 6 فواكه زرقاء مفيدة لصحتك تحميك الأمراض المزمنة.. 6 فواكه زرقاء مفيدة لصحتك

من المعروف أن الفواكه يتراوح لونها ما بين الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي، ولكن هناك فواكه أخرى يميل لونها إلى الزرقة، لاحتوائها على مركبات نباتية تدعى الانثوسيانينن، تجعلها أرجوانية اللون، فما أبرزها؟



في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الفواكه ذات اللون الأزرق، وفقًا لموقع "Healthline".



التوت الأزرق

من الفواكه الغنية بالفيتامينات، مثل فيتامين ك وفيتامين سي، فضلًا عن محتواها العالي من مضادات الأكسدة، المكافحة للشوارد الحرة بجسم الإنسان، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، كما يتميز التوت باحتوائه على الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

الكريز الأزرقيحتوي الكيز الأزرق على نسبة عالية من الألياف، والمغنيسيوم، وفيتامين سي، وفيتامين ك، كما يعد من الفواكه التي تحد من فرص الإصابة بالجلطات الدموية، كما يمثل أهمية كبيرة لصحة العظام، ويقلل من فرص التعرض لاضطرابات الجهاز الهضمي، خاصةً الإمساك.العنب الأزرق (كونكورد)يقدم العنب الأزرق العديد من الفوائد الصحية أكثر من العنب الأحمر أو الأخضر، لاحتوائها على نسبة عالية من المركبات النباتية، التي لها تأثير مشابه لتأثير مضادات الأكسدة، حيث تعمل على تعزيز المناعة، وتحسين الحالة المزاجية، وتحافظ على صحة الدماغ، وتحميه من ألزهايمر والخرف.الخوخ الأزرقلا يقل فائدة عن الخوخ الذي يتراوح لونه بين الأحمر والبرتقالي، فهو يعد من الفواكه المعالجة لاضطرابات الجهاز الهضمي، نظرًا لمحتواه العالي من الألياف، التي تحسن من حركة الأمعاء وتسهل من عملية الهضم، وتقلل من فرص مواجهة صعوبات في عملية التبرز.الطماطم الزرقاءشأنها شأن الطماطم الحمراء، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ولعل أهمها المركبات النباتية، التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وسرطان البروستاتا.البرقوق الأزرقيتميز البرقوق الأزرق باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المعززة للجهاز المناعي بجسم الإنسان، والتي تجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض الفيروسية، خاصةً نزلات البرد والإنفلونزا.



