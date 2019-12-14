ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب البطاقات التموينية الذين ظهرت لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل"، على بونات الصرف، بإضافة أرقامهم من خلال موقع إدارة دعم مصر لاستكمال بياناتهم.
ويمكن للمواطنين تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بالمواطنين حاملي البطاقات التموينية كالتالي:
- الدخول على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg.
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التعليقات على في 6 خطوات.. كيف تسجل رقم الهاتف ببطاقة التموين؟
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