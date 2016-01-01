

بقيمة 9 الآف جنيه.. نيسان تعلن عن تخفيض أسعار صني حتى نهاية فبراير بقيمة 9 الآف جنيه.. نيسان تعلن عن تخفيض أسعار صني حتى نهاية فبراير

أعلنت اليوم، نيسان موتور إيجيبت عن تخفيض أسعار الطراز الأكثر مبيعا لديها "صني" والمجمع محليا فى مصر، بقيمة بلغت 9 آلاف جنيه كعرض تخفيضي حتي نهاية فبراير، وشمل التخفيض فئات صني الثلاثة التي تقدم في السوق المصرية.



وبالإعلان عن تخفيض أسعارها، تنضم نيسان صني موديل 2020 إلى قائمة طويلة تضم طرازات مختلفة تنتمي لعلامات تجارية إيطالية ويابانية وكورية وألمانية، تراجعت أسعارها، منذ بداية 2020 الجاري.



وأفادت الشركة بأن التخفيضات قد طالت نيسان "صني" السيدان العائلية الجديدة بفئاتها الثلاثة، على أن يكون اليوم الأخير للتخفيض في 31 فبرير المقبل.

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وتراجعت أسعار الفئة الأولى من نيسان "صني" بواقع 9 الآف جنيه ليصبح سعرها الرسمي للفئة الأولى 199.000 جنيه مقارنة بـ208.000 جنيه، فيما جاءت الفئة الثانية بنفس قيمة التخفيض ليصبح سعرها 210.000 جنيه مقارنة بـ219.000 جنيه.وطالت التخفيضات التي أقرتها نيسان الفئة الأعلى تجهيزًا لتصبح بسعر 221.000 جنيه مقارنة بـ 230.000 جنيه.تعتمد السيارة اليابانية صني، على محرك مكون من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصي 134 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.وتتمكن هذه السيارة من الانطلاق من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلي سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة.وتقف "صني" على عجلات رياضية ومعدنية قياس 15 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية – الشنطة- إلي 490 لتراً.وزودت السيارة بعدد من وسائل الحماية، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق- ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل- EBD.