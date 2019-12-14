توقع البنك الأفريقي للتنمية، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر، المقدر بنسبة 5.6% لعام 2019 إلى 5.8% للعام الحالي 2020، ويرتفع إلى 6% عام 2021، مدعومًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي الواسع المتبعة منذ عام 2016.
وتضمنت العوامل الأخرى الداعمة للنمو؛ وفقًا لتقرير البنك الصادر بعنوان "آفاق الاقتصاد الافريقي 2020.. تنمية قوة العمل الأفريقية من أجل المستقبل"، كلًا من إعادة تقييم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة، فضلًا عن وصول دعم منتجات الطاقة للجمهور المستهدف، وتحسن بيئة الأعمال.
وأوضح التقرير - الذي شمل 54 دولة أفريقية- أن قطاعات السياحة والتشييد والنفط والغاز قادت عملية النمو، كما ظل الاستهلاك متراجعًا فيما أصبحت الصادرات والاستثمارات أكثر قوة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة واسعة النطاق لتقوية الاقتصاد، تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة، مع خفض تدريجي لدعم الطاقة، الأمر الذي أسفر عن هبوط العجز المالي من 12.5% من الناتج القومي الإجمالي في 2016، ليصل إلى 8.7% في2019.
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التعليقات على "الأفريقي للتنمية": الاقتصاد المصري يحقق 6% نموًا عام 2021
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