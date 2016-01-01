فيديوجراف.. مستشفى لاستقبال المصريين القادمين من الصين

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استقبال المصريين القادمين من الصين


تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا المستجد ncov للمصريين القادمين من دولة الصين.

وقامت وزيرة الصحة بهذه الجولة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: elbalad

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