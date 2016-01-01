تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا المستجد ncov للمصريين القادمين من دولة الصين.
وقامت وزيرة الصحة بهذه الجولة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديوجراف.. مستشفى لاستقبال المصريين القادمين من الصين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق