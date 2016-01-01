قال الدكتور محمود عبد المجيد، مدير مستشفى صدر العباسية الأسبق، إنه يجب اتباع العادات الصحية السليمة للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن خطورة فيروس كورونا فى سرعة انتشاره وأن المريض الواحد من الممكن أن ينقل المرض لأربعة أفراد محيطين به.
وأضاف الدكتور محمود عبد المجيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى"، أن الأعراض لا تظهر إلا بعد 14 يوما من انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن من تظهر عليهم الأعراض من المصريين العائدين من الصين خلال الـ14 يوما سيتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.
وتابع أن المرض انتشر فى 27 دولة ووارد أن يصل إلى مصر ولكن يجب ألا نفزع، موضحًا أنه يجب اتباع العادات الصحية السليمة وهى العطس والكحة فى المنديل، والتزام المنازل فى حالة الإصابة بنزلة برد أو كحة.
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التعليقات على مستشفى صدر العباسية: حامل الكورونا ينقل المرض لأربعة أشخاص.. فيديوا
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