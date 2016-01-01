قبل فوات الأوان.. أعراض سرطان الثدى ومراحل تطوره



أعراض سرطان الثدى أعراض سرطان الثدى

سرطان الثدي هو أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا. يقال إنه واحد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا فى اليوم العالمى للسرطان إليك مراحل تطوره وأسباب الإصابة بسرطان الثدى وأعراضه المبكرة



مراحل سرطان الثدى



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يتم تصنيف سرطان الثدي إلى 5 مراحل.

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المرحلة 0: هذه المرحلة تبقى الخلايا السرطانية في القنوات في الثدي ولم تنتشر إلى الأنسجة القريبة.المرحلة 1 أ: الورم الرئيسي بعرض 2 سم أو أقل ولا تتأثر الغدد الليمفاوية.المرحلة 1 ب: يوجد السرطان في الغدد الليمفاوية ويكون الورم أصغر من 2 سم أو لن يكون هناك ورم.المرحلة 2A: الورم أصغر من 2 سم وانتشر إلى العقد اللمفاوية القريبة.المرحلة 2 ب: يتراوح الورم بين 2 سم و 5 سم وقد انتشر إلى الغدد الليمفاوية الإبطية.المرحلة 3 أ: انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية الإبطية أو قام بتوسيع العقد الليمفاوية الثديية الداخلية.المرحلة 3 ب: غزا الورم جدار الصدر أو الجلد.المرحلة 3 ج: تم العثور على السرطان في 10 أو أكثر من الغدد الليمفاوية الإبطية.المرحلة 4: يمكن أن يكون الورم من أي حجم وقد انتشرت الخلايا السرطانية إلى الغدد الليمفاوية القريبة والبعيدة.اعراض سرطان الثدىأعراض سرطان الثدي في المراحل المبكرة ، لا تشكل الحالة أي علامات وأعراض. كل نوع من أنواع سرطان الثدي يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض ، ومعظم الأعراض متشابهة وتعد الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان الثدي تشملكتلة جديدة في الثديتغير في جلد الثديتورم تحت الذراع والعنقتغيير مفاجئ وغير مفسر في شكل أو حجم صدرك.أسباب سرطان الثديتتطور الحالة عندما تبدأ خلايا الثدي في النمو بشكل غير طبيعي. تتكاثر الخلايا غير الطبيعية بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر في التكاثر ، مما يؤدي إلى تطور كتلة أو كتلة . أشارت بعض الدراسات إلى العوامل الهرمونية ونمط الحياة والعوامل البيئية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي . يشير الأطباء إلى أن 5 إلى 6 في المائة من حالات سرطان الثدي المبلغ عنها هي سرطان الثدي الموروث.