

مش دايما سببه السكري.. انتبهى التبول المتكرر مؤشر لهذا المرض مش دايما سببه السكري.. انتبهى التبول المتكرر مؤشر لهذا المرض



يتبول معظم الناس حوالي 6 إلى 7 مرات في اليوم.



فإذا كنت تشعر بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر أو كنت تواجه صعوبة في الاحتفاظ بالبول عند النوم والاستيقاظ أكثر من مرة أو مرتين في الليلة، فقد تعانين من فرط نشاط المثانة يقدم Bright Side قائمة من النصائح الأكثر فعالية التي يمكن أن تساعدك في علاج المثانة المفرطة النشاط بشكل طبيعي.



1. السيطرة على كمية السوائل الخاصة بك.

قد يعجبك أيضا...

من المهم شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم من أجل الحفاظ على رطوبتك، لكن شرب الكثير منها ليس مفيدًا لصحتك نظرًا لأنه قد يتسبب في استخدام الحمام مرات أكثر.و لتجنب إغراق المثانة، فمن الأفضل تقليل استهلاك السوائل بنسبة 25٪ حتى لا تكون المثانة ممتلئة تمامًا.يجب أيضًا تجنب شرب القهوة والشاي الأسود والمشروبات الغازية لأنها يمكن أن تزيد من الضغط على المثانة.2. تدريب المثانة الخاصة بك.لمنع سلس البول ، حاول أن تحدد عدد المرات التي تذهب فيها إلى الحمام على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم المرحاض كل ساعة ، فجرِّبى زيارات الحمام في كل ساعة و15 دقيقة ابدئي بتأخيرات صغيرة (حوالي 30 دقيقة) واعملي تدريجيًا على طريق التبول كل 3-4 ساعات.3. السيطرة على وزنك.زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل المثانة وتسبب سلس الإجهاد، و إذا أصبت بسلس إجهاد ، تسرّب المثانة كميات صغيرة من البول عندما تكون نشطًا بدنيًا أو عندما تسعل أو تعطس.ويمكن أن يساعدك فقدان الوزن على تخفيف الضغط الزائد على المثانة والعضلات المحيطة.4. تقوية عضلاتك.من أجل السيطرة على التبول ، يمكنك تقوية عضلات المثانة . أولًا ، ستحتاج إلى تحديد تلك العضلات عن طريق إيقاف تدفق البول في منتصف الطريق. بمجرد أن تشعر عضلات قاع الحوض ، يمكنك البدء في تدريبهم عن طريق القيام بالتمارين التالية بمثانة فارغة لمدة لا تقل عن 6-8 أسابيع .