يعانى كثيرون من الإصابة بمرض القولون العصبي، لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح حول أهمية استخدام الليمون فى تنظيف القولون.
وأوضحت أن أهمية استخدام الليمون في تنظيف القولون ترجع إلى :
يعتبر الليمون من الحمضيات المهمة للصحة بسبب احتوائه على فيتامين C
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أهمية استخدام الليمون في تنظيف القولون العصبي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق