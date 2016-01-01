أهمية استخدام الليمون في تنظيف القولون العصبي



الليمون الليمون



يعانى كثيرون من الإصابة بمرض القولون العصبي، لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح حول أهمية استخدام الليمون فى تنظيف القولون.



وأوضحت أن أهمية استخدام الليمون في تنظيف القولون ترجع إلى :



يعتبر الليمون من الحمضيات المهمة للصحة بسبب احتوائه على فيتامين C

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هذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسمتناول عصير الليمون يساعد على التخلص من السموم في الجسميساعد على تنشيط الكبد وتحفيزه ليخلص الجسم من السموم المتراكمةطريقة استخدامه:- يقطع الليمون إلى شرائح-بعد تسخين الماء توضع شرائح الليمون في الماء الدافئ- يفضل تناول العصير دافئا وليس مغليا (يمكن تحليته بالقليل من العسل )ولا داعي لغلي الليمون .. فقط وضع شرائح الليمون في الماء الدافئ.