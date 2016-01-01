طريقة شوربة الذرة لإنقاص الوزن في الشتاء

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، شوربة الذرة باعتبارها شوربة صحية و مفيدة في فصل الشتاء لانقاص الوزن.
المقادير :
2 كوب ذرة حب
ملعقة زيت صغيرة
2 عود بصل أخضر مفروم ناعم
1 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة دقيق(دقيق اسمر)
3 كوب ماء
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أبيض
كوب كريمة سائلة لايت
للتقديم نحتاج إلى:
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