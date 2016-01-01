مع اقتراب عيد الحب .. كيف تعلم بأنك مغرم بشخص؟



مع اقتراب عيد الحب مع اقتراب عيد الحب



بالدخول في شهر فبراير نصبح على أقتراب من موعد عيد الحب الذي يشغل بال العديد من الأشخاص، ويعد الحب من أكثر الأمور التي تضع الإنسان في حيرة، ويتسأل الكثيرون كيف يمكنني أن أعلب بأنني أحب؟

أشار موقع " bright side " لعدة علامات تؤكد بأنك تحب هذا الشخص



- عندما يقع الانسان في الحب يقوم بربط كل الأمور الهامة والتطلعات والأحلام بالشخص الذي يكن مشاعر له، ولا يستطيع تخيل أي أمر جديد في حياته إلا بوجود هذا الشخص .

- بالوقوع في الحب نجد أنفسنا غير قادرين على التوقف في التفكير بالطرف الأخر، خاصة في أكثر الأوقات أنشغالًا نجد أن حتى هذا لا يشغلنا عن التفكير في من نحب .

- من الممكن أن نهتم لأراء كثير من الناس بسبب أعجابنا بطريقة تفكيرهم أو بسبب ثقتنا في أرائهم، لكن الوضع هنا مختلف حيث نجد أننا مهتمين أن نعرف رأي شخص معين بالتحديد لأننا نحبه.

- عندما يحب الإنسان يجد نفسه متقبل للطرف الأخر كليًا، حتى عندما يدرك عيوبه يجد أنه لديه رغبة وطاقة لتقبل تلك العيوب و التعايش معها بكل أريحية.

- في بعض الأحيانٍ نتنازل ليحصل من نحب على ما يريد؛ أو في حالات أخرى يتم لحل وسط يناسب الأثنين معًا.

