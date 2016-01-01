هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني



كباب فول كباب فول



تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".



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ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



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طريقة عمل كباب فول لنجلاء الشرشابيمقادير كباب فول:فول مدمسبصلبقدونسكمون ناعمطماطم مفرومةفلفل أخضر روميزيتسمنةملح فلفل أسودفحمطريقة عمل كباب فول:* يقلب الفول فى الزيت على النار وتضاف السمنة* يخلط البصل المبشور مع الملح والفلفل الأسود والبقدونس* يضاف الفلفل الرومى والطماطم إلى خليط الفول على النار* يوضع خليط الفول فى طاجن ثم يضاف خليط البصل* توضع فحمة مشتعلة فى ورق المونيوم وتطفاُ بالزيت مع خليط الفول* يغطى خليط الفول ثم يقدم الفول الكباب.طريقة عمل سلطة كرنب لزينب مصطفىمقادير سلطة كرنبكرنب سلطة اخضر مفروم ناعمجزرة مبشورة ناعمبسلة مسلوقةبطاطس مكعبات صغيرة مسلوقةخيار شرائح رفيعة بالطولورق بقدونسجزرة كبيرة حلقات رفيعة"الصوص"مايونيزكاتشببقدونس مفرومعصير ليمونملح فلفل أسودطريقة عمل سلطة كرنب* يخلط كل الخضار وتقلب جيدا ثم يخلط الدرسنج المايونيز مع الكاتشب* يضاف عصير الليمون ويتبل بالملح والفلفل ثم يزين بالخيار والبقدونس والجزر وتقدم السلطةطريقة عمل بقلاوة بالفول السوداني لنجلاء الشرشابيمقادير بقلاوة بالفول السودانيجلاشسمنهشرباتفول سودانىملعقة كبيرة سكر2 كوب لبن3 ملعقة كبيرة نشا2 ملعقة كبيرة كاكاو شيكولاتة مبشورةطريقة تحضير بقلاوة بالفول السوداني* إخلطى اللبن على النار مع الكاكاو والسكر* أذيبى النشا فى القليل من اللبن وقلبى حتى الغليان ويغلظ القوام* إدهنى بايركي بالسمنة وادهنى ورق الجلاش بالسمنة وضعيه فى الصينية* ضيفى حشوة المهلبية والفول السودانى والشيكولاتة المبشورة* اغلقي على الحشوة بورق الجلاش المدهون بالسمنة وقطعيه وأدهنى الوجه بالسمنة* أدخلى الجلاش الفرن حتى تمام النضج ثم اسقيه بالشربات البارد ثم قدميه وزينيه بالشيكولاتة المبشورة