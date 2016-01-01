هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

كباب فول
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".
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ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
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طريقة عمل كباب فول لنجلاء الشرشابي
مقادير كباب فول:
فول مدمس
بصل
بقدونس
كمون ناعم
طماطم مفرومة
فلفل أخضر رومي
زيت
سمنة
ملح فلفل أسود
فحم
طريقة عمل كباب فول:
* يقلب الفول فى الزيت على النار وتضاف السمنة
* يخلط البصل المبشور مع الملح والفلفل الأسود والبقدونس
* يضاف الفلفل الرومى والطماطم إلى خليط الفول على النار
* يوضع خليط الفول فى طاجن ثم يضاف خليط البصل
* توضع فحمة مشتعلة فى ورق المونيوم وتطفاُ بالزيت مع خليط الفول
* يغطى خليط الفول ثم يقدم الفول الكباب.
طريقة عمل سلطة كرنب لزينب مصطفى
مقادير سلطة كرنب
كرنب سلطة اخضر مفروم ناعم
جزرة مبشورة ناعم
بسلة مسلوقة
بطاطس مكعبات صغيرة مسلوقة
خيار شرائح رفيعة بالطول
ورق بقدونس
جزرة كبيرة حلقات رفيعة
"الصوص"
مايونيز
كاتشب
بقدونس مفروم
عصير ليمون
ملح فلفل أسود
طريقة عمل سلطة كرنب
* يخلط كل الخضار وتقلب جيدا ثم يخلط الدرسنج المايونيز مع الكاتشب
* يضاف عصير الليمون ويتبل بالملح والفلفل ثم يزين بالخيار والبقدونس والجزر وتقدم السلطة
طريقة عمل بقلاوة بالفول السوداني لنجلاء الشرشابي
مقادير بقلاوة بالفول السوداني
جلاش
سمنه
شربات
فول سودانى
ملعقة كبيرة سكر
2 كوب لبن
3 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة كاكاو شيكولاتة مبشورة
طريقة تحضير بقلاوة بالفول السوداني
* إخلطى اللبن على النار مع الكاكاو والسكر
* أذيبى النشا فى القليل من اللبن وقلبى حتى الغليان ويغلظ القوام
* إدهنى بايركي بالسمنة وادهنى ورق الجلاش بالسمنة وضعيه فى الصينية
* ضيفى حشوة المهلبية والفول السودانى والشيكولاتة المبشورة
* اغلقي على الحشوة بورق الجلاش المدهون بالسمنة وقطعيه وأدهنى الوجه بالسمنة
* أدخلى الجلاش الفرن حتى تمام النضج ثم اسقيه بالشربات البارد ثم قدميه وزينيه بالشيكولاتة المبشورة
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