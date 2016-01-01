حقيقة احتجاز مواطن بمستشفى حميات إمبابة لإصابته بفيروس كورونا



حقيقة احتجاز مواطن بمستشفى حميات إمبابة حقيقة احتجاز مواطن بمستشفى حميات إمبابة



زارت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مستشفى حميات إمبابة، بعدما تم تداول فيديو لأحد المواطنين يدعي احتجازه بالمستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا.



وقالت النائبة، خلال زيارتها التي اصطحبت خلالها مدير المستشفى وعدد من الأطباء، إن المستشفى معروفة بالخدمات الطبية المتميزة التي تقدم بها، وكذلك الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة المطلوبة في المستشفيات، وذلك بشهادة المواطنين.



وتابعت: "معروف عن المستشفى العراقة والكفاءة في الخدمة والتميز"، كما أن المستشفى لديها الكادر البشري المدرب لمواجهة الفيروسات والعدوى".

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ونوهت: "الشخص الذي صور هذا الفيديو غير متواجد في المستشفى من أصله، كما أن أقسام المستشفى تنعم بالجو الصحي وانتشار الزراعات بالقرب منها".