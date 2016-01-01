التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم صحة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2019.

وتؤكد الوزارة أنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019/2020 يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأهابت الوزارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلي إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

المصدر: elbalad

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