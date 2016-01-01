بسبب كورونا.. وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي



حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار حول الانباء المتداولة بشأن تأجيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020 ، وذلك على خلفية المخاوف المثارة من مرض كورونا، والتي تسببت في انتشار شائعات حول تأجيل الدراسة.



تعليق وزير التعليم على شائعات تأجيل الدراسة بسبب كورونا

وعلق وزير التربية والتعليم على شائعات تأجيل الدراسة بسبب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: هذه الانباء لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي في موعد عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني .



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وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نخبر الجميع في حالة أي جديد ، ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها.استعدادات الدولة المصرية لمواجهة كوروناواستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع صدور قرار بعمل إجازات على صفحات التواصل الاجتماعي والصحف الصفراء بخصوص هذا الامر ، حيث ان الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان واجهزة قومية اخري كثيرة ونحن نتواصل معهم علي مدار الساعة.وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : دعونا "لا نختلق حالة من الهلع" ونلتزم بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة.