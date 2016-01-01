بسبب كورونا.. وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار حول الانباء المتداولة بشأن تأجيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020 ، وذلك على خلفية المخاوف المثارة من مرض كورونا، والتي تسببت في انتشار شائعات حول تأجيل الدراسة.
تعليق وزير التعليم على شائعات تأجيل الدراسة بسبب كورونا
وعلق وزير التربية والتعليم على شائعات تأجيل الدراسة بسبب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: هذه الانباء لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي في موعد عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني .
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