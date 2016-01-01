أعلن سفير ليبيا لدى النيجر، عبد الله بشير، اليوم الاثنين، انشقاقه عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس، مؤكدا تأييده للجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضارية ضد الإرهاب.
وقال بشير في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه اتخذ القرار نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي ظل "محاولة شرعنة الغزو الأجنبي" في إشارة إلى طلب حكومة السراج التدخل العسكري التركي.
وأضاف بشير أن حكومة السراج صارت مرتهنة لقوة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا، فضلا عن سلب القرار الوطني للبلاد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عاجل.. انشقاق سفير ليبي في أفريقيا عن حكومة السراج.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق