عاجل.. انشقاق سفير ليبي في أفريقيا عن حكومة السراج.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › عاجل.. انشقاق سفير ليبي في أفريقيا عن حكومة السراج.. فيديو

صورة الخبر: انشقاق سفير ليبي في أفريقيا
انشقاق سفير ليبي في أفريقيا


أعلن سفير ليبيا لدى النيجر، عبد الله بشير، اليوم الاثنين، انشقاقه عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس، مؤكدا تأييده للجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضارية ضد الإرهاب.

وقال بشير في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه اتخذ القرار نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي ظل "محاولة شرعنة الغزو الأجنبي" في إشارة إلى طلب حكومة السراج التدخل العسكري التركي.

وأضاف بشير أن حكومة السراج صارت مرتهنة لقوة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا، فضلا عن سلب القرار الوطني للبلاد.

وشدّد السفير على انحيازه لشرعية الشعب الليبي ممثلة بمجلس النواب والحكومة التي انبثقت عنه، مضيفا "هنا يتوجب القول والتأكيد على أنني ممثل الدولة الليبية بكافة مناطقها".

وتابع قائلا: "أعلن دعمي لجيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة، تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة ازدهار واستقرار دائم".

https://www.facebook.com/mofaicly.ig/videos/174729513804978/?t=0

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عاجل.. انشقاق سفير ليبي في أفريقيا عن حكومة السراج.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
699

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager