بالإسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة بنسبة نجاح 78.8%



نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة



ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة ، للفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى لهذا العام 2019/2020، بعدما اعتمدها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بنسبة نجاح 78.8%، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 93374 طالبا وطالبة حضر منهم 93135، ونجح منهم عدد 73390 طالبا وطالبة.



كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99%، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 6041 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5305 ونجح 5297 طالبًا وطالبة، وكذلك اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم 6 طلاب والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.



من جانبه أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور التعليمية جاءت بالمركز الأول بنسبة نجاح بلغت 94.4% يليها فى المركز الثانى إدارة الرحمانية بنسبة 93.6 %، وإدارة مركز دمنهور فى المركز الثالث بنسبة 91.1%، فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الرابع بنسبة 88.9%، وتلتها إدارة شبراخيت التعليمية فى المركز الخامس بنسبة 87.6%.

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يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة قد انتهت من كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى .وأشار وكيل تعليم البحيرة، إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان يبلغ 90 ألفا و236 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 565 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والصحة والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، بالإضافة لتوفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة.ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أى مشكلة تطرأ وحلها فورا.ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بتكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى الالتزام بكل اللوائح والتعليمات المنظمة لها.https://www.youm7.com/story/2020/2/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD/4615672