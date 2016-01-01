ماذا تفعل لو ظهرت عبارة "برجاء تسجيل الموبايل" على بون صرف الخبز.. التموين توضح



إجراءات لأصحاب البطاقات التموينية إجراءات لأصحاب البطاقات التموينية



أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير أى إجراءات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال وجود آليات للتواصل معهم فى إرسال رسائل قصيرة تفيدهم بأى شيء عن منظومة الدعم، حيث سيقوم صاحب البطاقة أو أحد أفراد أسرته اعتبارا من اليوم الإثنين بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة ، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع قائلا: "كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات".



وأوضح الدكتور عمرو مدكور لـ "اليوم السابع" أن الوزارة ناشدت أصحاب البطاقات التموينية والتى يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة أو من سبق وقاموا بتسجيل رقم المحمول الخاص بهم وتم تغيير الرقم عليهم الدخول على موقع دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg " لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم بشكل صحيح وانه بمجرد الدخول على الموقع يتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمة لدى احدى شركات المحمول، ويتم ادخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، ثم ادخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.



