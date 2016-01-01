الهلال السوداني يشكو رضوان جيد للكاف ويوضح: غير مسئولين عن الشغب

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مباراة الهلال والنادي الأهلي


تقدم نادي الهلال السوداني ، بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف"، ضد المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الفريق التي جمعته بالنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
وأرسل نادي الهلال خطابًا رسميًا للكاف، وضح فيه موقفه من اقتحام الجمهور السوداني لأرض ملعب الجوهرة الزرقاء، والذي استضاف مباراة الهلال، وأكد أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء.

يذكر أن بعض الجماهير السودانية، قد اقتحمت أرض ملعب الجوهرة الزرقاء، أثناء مباراة الهلال والنادي الأهلي، ما أدى لإيقاف المباراة قرابة العشر دقائق.

كما تقدم الهلال في خطابه بشكوى رسمية ضد رضوان جيد حكم اللقاء، معللًا الشكوى بأنها لسوء إدارته للمباراة، وتعسفه ضد الفريق السوداني.

يذكر أن لاعبي وجمهور الهلال قد أبدوا اعتراضهم بشدة على رضوان جيد أثناء المباراة، وطالبوا باحتساب ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثلهما، مما ترتب عليه صعود النادي الأهلي لدور ربع النهائي، رفقة نادي النجم الساحلي التونسي.

المصدر: elbalad

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