تعرف على هدية مورينيو لـ محمد صلاح ورفاقه

أهدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، الملك المصري محمد صلاح ورفاقه في ليفربول، رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في بطولة الدوري الإنجليزي، بفوزه على مانشستر سيتي (2-0)، مساء أمس، الأحد، في ختام مباريات الجولة 25، مما زاد فارق النقاط بين الريدز المتصدر والسيتزن الوصيف إلى 22 نقطة.
وأفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، إن الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي، لم يتحقق من قبل في أي جولة بين المتصدر والوصيف، في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما أنه الرقم الأكبر منذ انطلاق البريميرليج.
ويعتلي ليفربول قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة عن الوصيف وهو منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يملك 51 نقطة.
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