أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد خضوعه لعملية جراحية



أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك



نشر عمر علاء مبارك حفيد حسني مبارك صورة الرئيس الأسبق بعد خضوعه لعمليه في الفترة الأخيرة.



وعلق عمر على الصورة التي نشرها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلا: "‏كل الحب والتقدير".



وأعلن علاء مبارك نجل رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، عن إجراء والده عملية جراحية يوم 24 يناير الماضي.

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وكتب "علاء مبارك "من خلال حسابه الشخصي تويتر: "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".