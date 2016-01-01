أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد خضوعه لعملية جراحية

آخر الأخباراخبار مصر › أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الخبر: أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك
أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك


نشر عمر علاء مبارك حفيد حسني مبارك صورة الرئيس الأسبق بعد خضوعه لعمليه في الفترة الأخيرة.

وعلق عمر على الصورة التي نشرها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلا: "‏كل الحب والتقدير".

وأعلن علاء مبارك نجل رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، عن إجراء والده عملية جراحية يوم 24 يناير الماضي.

وكتب "علاء مبارك "من خلال حسابه الشخصي تويتر: "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد خضوعه لعملية جراحية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6337

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager