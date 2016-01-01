نشر عمر علاء مبارك حفيد حسني مبارك صورة الرئيس الأسبق بعد خضوعه لعمليه في الفترة الأخيرة.
وعلق عمر على الصورة التي نشرها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلا: "كل الحب والتقدير".
وأعلن علاء مبارك نجل رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، عن إجراء والده عملية جراحية يوم 24 يناير الماضي.
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التعليقات على أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد خضوعه لعملية جراحية
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