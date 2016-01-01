تفتقر لأبسط عناصر العدالة.. التعاون الإسلامي ترفض خطة ترامب للسلام



منظمة التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي



أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، منذ قليل، البيان الختامي لاجتماعها الذي انطلق صباح اليوم في مدينة جدة السعودية وذلك لبحث تداعيات الخطة التي اقترحتها إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتسوية الأزمة الفلسطينية.



وقال البيان: "خطة الإدارة الأمريكية تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة، والمنظمة تؤكد على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف".



وأضاف: ": خطة الإدارة الأمريكية تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية، والمنظمة تدعو كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية وتحمل إسرائيل المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض".

