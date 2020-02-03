

تعرف علي أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين تعرف علي أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين

واصلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الأستقرار النسبي، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020، وارتفعت أول أمس وبلغت قيمة الزيادة نحو 3 جنيهات في سعر جرام الذهب دون المصنعية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رويجًا في



الأسواق المصرية نحو 695 جنيهًا في الجرام الواحد دون المصنعية.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 596 جنيهًا ، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 794 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 5,536 جنيه،