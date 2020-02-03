تعرف علي أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تعرف علي أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين

صورة الخبر: تعرف علي أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين
تعرف علي أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين

واصلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الأستقرار النسبي، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020، وارتفعت أول أمس وبلغت قيمة الزيادة نحو 3 جنيهات في سعر جرام الذهب دون المصنعية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رويجًا في

الأسواق المصرية نحو 695 جنيهًا في الجرام الواحد دون المصنعية.
وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 596 جنيهًا ، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 794 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 5,536 جنيه،

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف علي أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2602

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager