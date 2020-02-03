تباين أداء مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

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تباين أداء مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات، اليوم الإثنين- ثاني تعاملات الأسبوع، حيث ارتفعت المؤشرات الثانوية، فيما تراجعت نظيرتها الرئيسية.

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 23. 0%، بما يعادل 31 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 13858 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 06. 0%، تعادل 8. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 1270.16 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 19.77 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 3.88 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 988 صفقة بيع وشراء.

المصدر: الدستور

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