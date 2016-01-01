ثوران بركان فى جزيرة بجنوبى اليابان

أعلنت السلطات اليابانبة أن بركانا في جزيرة نائية بجنوب اليابان ثار صباح اليوم الإثنين مطلقا الصخور وأعمدة الدخان الضخمة في السماء.
وتصاعد الدخان لارتفاع بلغ حوالي 7 آلاف متر في السماء في أعقاب ثوران جبل شينداك بجزيرة كوتشينورابو.
وذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن تدفق الحمم البركانية - كتلة مدمرة من الرماد الساخن وشظايا الحمم البركانية والغازات- تحرك لمسافة حوالي 600 متر على طول جانب الجبل.
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