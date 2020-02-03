أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 3-2-2020

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أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 3-2-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.75 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.73 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.75، وبيع : 15.85

سعر اليورو​
بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.47 وبيع : 17.58

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.80 وبيع : 20.92

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.34 وبيع : 16.46

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.52 وبيع : 14.62

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.19 وبيع : 4.22

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 51.82 بيع : 52.19

سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.28 ، وبيع : 4.31

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.27 وبيع : 2.28

المصدر: صدى البلد

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