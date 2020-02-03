

أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 3-2-2020 أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 3-2-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.75 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.73 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 في البنوك



سعر الدولار والعملات الأجنبية

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فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.75، وبيع : 15.85سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.47 وبيع : 17.58سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.80 وبيع : 20.92سعر الفرنك السويسرى​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.34 وبيع : 16.46سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.52 وبيع : 14.62سعر الريال السعودى​أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.19 وبيع : 4.22سعر الدينار الكويتى​بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 51.82 بيع : 52.19سعر الدرهم الإماراتىوسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.28 ، وبيع : 4.31سعر اليوان الصينيوسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.27 وبيع : 2.28