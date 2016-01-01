تاريخ سيارات تويوتا مع اختبار المناورة غير جيد على الإطلاق، فبعد أن فشلت تويوتا هايلكس سابقًا، وبعد أن فشلت راف فور العام الماضي أيضًا، عاد الموقع السويدي KM77 لاختبار راف فور بعد تحديثات جديدة أضافتها الشركة اليابانية لسيارتها.
في تجربتها الأولى فشلت راف فور في التوازن عند سرعة 62 كم/س وهو أقل من الحد المطلوب عند 70 كم/س للنجاح في الاختبار.
والآن بعد أن قامت تويوتا بتحديث أنظمة السيارة الالكترونية الخاصة بالتوازن تحديدًا، فإن راف فور تمكنت من النجاح في اختبار المناورة على سرعة تتجاوز 70 كم/س وصلت إلى 72 كم/س.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تويوتا راف فور الجديدة كليًا تنجح في اختبار المناورة.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق