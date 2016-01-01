

حماية المستهلك تستدعي بعض طرازات هوندا لإصلاح عيب خطير.. تفاصيل حماية المستهلك تستدعي بعض طرازات هوندا لإصلاح عيب خطير.. تفاصيل

أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر تنبيه هام حفاظا علي

امن و سلامة المواطنين ، حيث وجه الجهاز شركة الفطيم المالكه للعلامه

التجارية هوندا بإستبدال النافخة الهوائية (الايرباج )

وتوجه الي جميع ملاك سيارات هوندا بمختلف طرازاتها و المذكورة أدناه و

المتأثرة بالنافخة الهوائية ( الايرباج ) من صنع شركة ( تكاتا ) و لم يتم

استبدالها بعد ، فانه يتوجب عليهم زيارة هوندا الفطيم في أسرع وقت ممكن

لإستبدال مفجر النافخة الهوائية مجانا .







وطالب الجهاز بالتواصل مع وكيل هوندا في مصر للحصول على الاصلاحات بصورة مجانية. وتشمل المركبات المتضررة المطلوبة في الاستدعاء :

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