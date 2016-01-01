أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر تنبيه هام حفاظا علي
امن و سلامة المواطنين ، حيث وجه الجهاز شركة الفطيم المالكه للعلامه
التجارية هوندا بإستبدال النافخة الهوائية (الايرباج )
وتوجه الي جميع ملاك سيارات هوندا بمختلف طرازاتها و المذكورة أدناه و
المتأثرة بالنافخة الهوائية ( الايرباج ) من صنع شركة ( تكاتا ) و لم يتم
استبدالها بعد ، فانه يتوجب عليهم زيارة هوندا الفطيم في أسرع وقت ممكن
لإستبدال مفجر النافخة الهوائية مجانا .
وطالب الجهاز بالتواصل مع وكيل هوندا في مصر للحصول على الاصلاحات بصورة مجانية. وتشمل المركبات المتضررة المطلوبة في الاستدعاء :
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التعليقات على حماية المستهلك تستدعي بعض طرازات هوندا لإصلاح عيب خطير.. تفاصيل
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