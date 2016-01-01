نحن لا نشتري سيارات الميني فان لأننا نحبها، ولكن لأن كيا ستينجر لن تتناسب مع الأطفال الصغار، وهناك الكثير من الخيارات المميزة أحد أفضلها هي كيا كرنفال ذات التصميم المميز، حيث أنها تحصل على تقييمات اعتمادية كبيرة، ويبدو أنها ستحصل على تصميم جديد كليًا لموديل عام 2021.
ستحصل السيارة على العديد من التغييرات التجميلية، حيث يمكنكم مشاهدتها في الفيديو أو الصور الذي تم نشرها على انستجرام من حساب KKS Studio، وكلا المصدرين يتميزان بالدقة الكبيرة في التصاميم التوقعية، وقد ألقينا نظرة على بعض الصور التي تُظهر واجهة الميني فان الأمامية.
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التعليقات على شاهد.. كيا كرنفال 2021 الجديدة لأول مرة.. فيديو وصور
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