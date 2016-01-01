باحثون يبتكرون عضلة روبوتية ناعمة يمكنها تنظيم درجة حرارتها خلال التعرق

آخر الأخبارعلم وتقنية › باحثون يبتكرون عضلة روبوتية ناعمة يمكنها تنظيم درجة حرارتها خلال التعرق

صورة الخبر: باحثون يبتكرون عضلة روبوتية ناعمة يمكنها تنظيم درجة حرارتها خلال التعرق
باحثون يبتكرون عضلة روبوتية ناعمة يمكنها تنظيم درجة حرارتها خلال التعرق

تمكن فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة "كورنيل" فى نيويورك من ابتكار عضلة روبوتية ناعمة يمكنها تنظيم درجة حرارتها من خلال التعرق.

ووفقا للباحث روب شبرد أستاذ الهندسة الميكانيكية والفضائية، في جامعة "كورنيل" الأمريكية، سيمثل هذا النوع من الإدارة الحرارية، لبنة أساسية لتمكين الروبوتات غير المربوطة ذات القدرة العالية، على العمل لفترات طويلة من الزمن دون ارتفاع درجة حرارتها.

واستوحى فريق شبرد البحثي، نظام التبريد الطبيعى الموجود فى الثدييات "التعرق"، وقال تي والين عالم أبحاث "إن القدرة على التعرق واحدة من السمات الأكثر وضوحا للإنسان، ويستفيد التعرق من فقدان الماء المتبخر لتبديد الحرارة بسرعة، ويمكن أن يبرد تحت درجة حرارة البيئة المحيطة، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فقد قدمت البيولوجيا دليلا ممتازا للمهندسين".

وتعاون الفريق البحثي في جامعة "كورنيل"مع مختبر "كورنيل للهندسة"، لإنشاء مواد البوليمر النانوية للتعرق عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تسمى التصوير المجسم متعدد المواد.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على باحثون يبتكرون عضلة روبوتية ناعمة يمكنها تنظيم درجة حرارتها خلال التعرق

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87247

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager