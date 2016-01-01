ذكر باحثون بريطانيون أن العقاقير الطبية التي يتم تطويرها لعلاج حالة ما قد يكون لها قيمة متوقعة في علاج حالة أخرى، مثل الأسبرين المسكن للألم، والذى تبين أنه مفيد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وألقى الباحثون نظرة جديدة على الآلاف من مركبات الأدوية لاكتشاف ما إذا كان يمكن لأي منها قتل الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة، وخلص التحقيق الطبي إلى أن مايقرب من 50 مركبا من الأدوية المعتمدة لديها قدرات غير مسبوقة لمكافحة السرطان.
وقال الدكتور تود جولوب كبير المسؤولين العلميين في "معهد برود " التابع لجامعة "كامبريدج" "اعتقدنا أننا سنكون محظوظين إذا وجدنا حتى مركب واحد به خصائص مضادة للسرطان، ولكن فوجئنا بالعثور على الكثير من هذه الخصائص".
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التعليقات على دراسة: 50 عقارا لأغراض طبية مختلفة قد تحارب السرطان
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