

طريقة عمل حواوشي اسكندراني بأسهل الخطوات طريقة عمل حواوشي اسكندراني بأسهل الخطوات

حواوشي اسكندرانى من الأكلات التى يعشق تناولها الكثيرون، نظرا لمذاقها الشهى واللذيذ الذى لا يقاوم،ونقدم لك طريقة عمل حواوشى اسكندرانى على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الأيد.



مقادير حواوشي اسكندراني

3 كوب دقيق

ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف كوب زيت



-الحشو

نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف كيلو بصل مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

كمون

1 كوب فلفل أخضر رومى مفروم

2 قرن فلفل أخضر حار

بقدونس

ملح

بهارات لحمة

فلفل أسود

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طريقة تحضير حواوشي اسكندرانيالعجين* تترك لترتاح حوالي ساعة* تشكل على شكل كرات، وتترك مرة أخرى لترتاح* تفرد الكرات على شكل دوائر وتدهن بالزيت* توضع طبقة من العجين ثم تضاف الحشوة وتوضع طبقة أخرى من العجين وتغلق من الأطراف* يدهن صاج بالزيت، ويخبز في الفرن حتى يحمر الحواوشي من الجانبينالحشوة* يفرم البصل في الكبة مع الفلفل، البقدونس، ثم تضاف اللحمة والتوابل.