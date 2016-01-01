

فيديوجراف.. عادات تجعل القهوة تهدد صحتك فيديوجراف.. عادات تجعل القهوة تهدد صحتك

اعتاد الكثيرين من الاشخاص على تناول القهوة في كل صباح حيث لا يبدأ يومهم بدونها حتى اصبحت ضمن روتينهم اليومي فالكثير من الابحاث اثبتت ان هناك فوائد متعددة لها ولكن في حدود المسموح به من تناولها .



اثبت بعض الابحاث انه هناك بعض الطرق والعادات المتبعة عند تناول القهوة من شأنها ان تهدد صحة متناولوها اذا استمرو على تناولها بهذة الطرق .



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اخطر طرق تناول القهوة من خلال الفيديوجراف التالي.

