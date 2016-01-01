قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تسجل 18 درجة مئوية اليوم الاثنين.
وحذر محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم، من انخفاض درجات الحرارة فى ساعات الليل، لتسجل 9 درجات مئوية بطقس يميل للبرودة الشديدة خلال 48 ساعة القادمة.
وتابع أن الشبورة المائية تتكون صباحا غائمة أحيانا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.
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التعليقات على البسوا شتوى..الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة خلال الـ 48 ساعة القادمة..
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