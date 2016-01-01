

البسوا شتوى..الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة خلال الـ 48 ساعة القادمة.. البسوا شتوى..الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة خلال الـ 48 ساعة القادمة..

قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تسجل 18 درجة مئوية اليوم الاثنين.



وحذر محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم، من انخفاض درجات الحرارة فى ساعات الليل، لتسجل 9 درجات مئوية بطقس يميل للبرودة الشديدة خلال 48 ساعة القادمة.



وتابع أن الشبورة المائية تتكون صباحا غائمة أحيانا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.

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وأوضح أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 4 و1 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.