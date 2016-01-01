

عالم مصريات يكشف عن وجود هرم رابع في الجيزة .. تفاصيل عالم مصريات يكشف عن وجود هرم رابع في الجيزة .. تفاصيل



قال عالم المصريات ماثيو سيبسون إنه اكتشف أدلة على وجود هرم رابع في الجيزة ، واصفًا هذا الإنجاز بأنه يحدث لأول مرة.



وبحسب صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية تعد هضبة الجيزة هي موطن الهرم الأكبر ، وهرم خفرع ، وهرم منقرع ، وكلها بنيت خلال الأسرة الرابعة للمملكة القديمة.



وبحسب رواية فريدريك لودفيج نوردن في عام 1737 ، كان هناك في وقت ما هرم رابع غرب هرم منقرع ، الذي تم تدميره لاحقًا لبناء مدينة القاهرة.

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وبعد مرور ما يقرب من 300 عام ، قام سيبسون بإعادة النظر في الوصف لمعرفة ما إذا كان يمكنه العثور على أي دليل قوي، ونشر النتائج على قناته على اليوتيوب".وقال المؤرخ "باستخدام كلمات نوردن الخاصة ، والنظر في تضاريس الأرض واستنادًا إلى بحثي الذي أجريته منذ عامين أعتقد أنني وجدت الموقع الذي يقع فيه هرم الجيزة الرابع المفقود.وتابع قائلًا "بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية الخاصة بالجيزة ، نحن نبحث عن منطقة تقع غرب المحور القطري الرئيسي ، وهي منطقة تقع خارج هرم منقرع".https://www.brightcove.com/en/why-brightcove?utm_type=player