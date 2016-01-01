تداولت وسائل إعلام بلجيكية اللقطات الأولى لحادث الطعن الذي نفذته امرأة بمدينة جنت شمالي بلجيكا، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص بجروح متفرقة.
وقالت وكالة "إتش.إل.إن" البلجيكية إن "الشرطة فتحت النار على مسلح بعد أن هاجم شخصين آخرين بسكين"، موضحة أن "المهاجم أصيب في يده"، مبينة أن حالة ضحيتي الهجوم ومدى إصابتهما غير معروفة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه بها أصيبت بعدة طلقات.
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التعليقات على اللقطات الأولى لحادث الطعن في جنت البلجيكية
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