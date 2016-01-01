فضيحة نظام أردوغان.. 540 ألف حالة اختفاء قسري فى تركيا منذ 2016



أردوغان أردوغان

قال شريف عبد الحميد المتحدث الرسمي بإسم شبكة تحالف المنظمات الحقوقية بلندن، إن 321 توصية من 124 دولة لتركيا خلال المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف.







وأضاف شريف عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن في 30 يناير السابق خلال جلسة اعتماد التقرير تركيا قالت انها تفحص 302 من تلك التوصيات.

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وتابع المتحدث الرسمي بإسم شبكة تحالف المنظمات الحقوقية بلندن، أن تركيا قالت سيم الرد على تلك التوصيات قبل الدورة رقم 44 القادمة لمجلس حقوق الانسان بجنيف.وأشار إلى أن، الدول التى وجهت انتقادات لتركيا كان على رأسهم ألمانيا وفرنسا والسويد وأكثر من 20 دولة أخري كتبت توصيات وتقارير متعلقة بحرية الصحافة فى تركيا ولكن الدولة التركية تجاهلت الرد على تلك التقارير.وأوضح شريف عبد الحميد ، أن الدولة التركية تجاهلت عشرات التقارير الدولية التى تؤكد تفشي الاختفاء القسري بتركيا بالذي وصل فى عام 2016 حتي يومنا هذا لـ 540 ألف حالة أختفاء ما بين تحقيقات واختفاء قسري.