قدمت خبيرة التغذية والصحة الدكتورة سوزان غزال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن بها علاج آلام المفاصل بالأعشاب والغذاء وهي:
1) الأعشاب:
- بذور الكتان: تقوي الجهاز المناعيّ ضد الالتهابات، حيث تحتوي على نسبة عالية من أوميغا-3 الضروريّة للجسم
- الزنجبيل: يُعرف الزنجبيل بقدرته على معالجة الالتهابات، وخاصّة التهاب المفاصل والتخلص من آلامها.
- الكركم: يحتوي الكركم على مواد كيميائيّة تسكّن الألم، والتي من شأنها أيضًا تخفيف تقدم وشدّة التهاب المفاصل.
- القراص: يحتوي على خصائص تقوي العظام وتسكن آلام المفاصل، إذ يتم استخدام أوراقه على شكل مرهم،
- عرق السوس: تتميز جذور عرق السوس بأشكاله، بدوره الفعال في علاج الالتهابات والتهاب المفاصل.
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التعليقات على منها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصل
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