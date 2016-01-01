مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟

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يسيطر شبح فيروس كورونا على العالم كله منذ انتشاره في الصين منذ أيام، ثم بدأ يتسلل إلى بعض الدول الأخرى، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عقب تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في العديد من حالات الوفاة، وزيادة نسبة المصابين بـ كورونا يومًا تلو الآخر.



حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا مثيرة للقلق، فالبعض لا يدرك لماذا يتسبب فيروس كورونا في الوفاة، فأعراضه تتشابه تمامًا مع أعراض الأنفلونزا والبرد فهي تشمل السعال والحمى لكنها تكون مصحوبة أكثر بآلام العضلات والعظام ويصاحبها رشح وارتفاع واضح في درجة حرارة الجسم، مع كحة واحتقان بالزور.



متى يتسبب كورونا في الوفاة ؟

قد تتطور أعراض فيروس كورونا إلى التهاب رئوي حاد أو التهاب بالأذن الوسطى خاصة عند الأطفال وكبار السن ومرضى القلب والمصابين بالسكري، وفي بعض الحالات المتأخرة يحدث فشل في الجهاز التنفسي وفشل كلوي مما يؤدي للوفاة .

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هل يوجد علاج لـ فيروس كورونا ؟بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإنه لا يوجد حاليًا علاج لـ فيروس كورونا، لذا يصعب السيطرة عليه في الصين تحديدًا نظرًا لارتفاع نسبة المصابين بالفيروس في ووهان.كما أكدت الديلي ميل أن المضادات الحيوية غير كافية للسيطرة على فيروس كورونا ، وأن إيجاد علاج فعال ضد فيروس كورونا قد يستغرق سنوات طويلة ويحتاج مبالغ ضخمة.