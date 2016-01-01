يرغب العديد من الأشخاص في حماية صحة أسنانهم، والحصول على أسنان ناصعة البياض، قد يظن البعض ان الأمر يحتاج بزل جهد كبير، لكن لحسن الحظ كشف موقع " health line " عن نصائح رائعة تساعد على الحفاظ على صحة الأسنان وبياضها، وتشمل :
- تنظيف الأسنان بالفرشاة واللسان باستخدام فرشاة أسنان ناعمة الشعر ومعجون أسنان بالفلورايد ينظف الطعام والبكتيريا من فمك مرتين على الأقل في اليوم .
- الابتعاد عن شرب الصودا والمشروبات الغازية، لأنها تتسبب في تأكل وتجويف الأسنان
- تقليل شرب وأكل أطعمة ذات صبغات شديدة مما يتسبب في إصفرار الأسنان، وأشهرهم الشاي والقهوة
- عدم الإفراط في غسيل الأسنان مما يؤدي للإضرار بميناء الأسنان
- التقليل من أكل السكريات والحلويات لأنها تتسبب في تسوس الأسنان.
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التعليقات على الابتعاد عن الصودا أبرزها.. 5 عادات يومية تساعد في الحفاظ على صحة وتبيض الأسنان
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