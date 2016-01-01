الابتعاد عن الصودا أبرزها.. 5 عادات يومية تساعد في الحفاظ على صحة وتبيض الأسنان



تبيض الأسنان تبيض الأسنان



يرغب العديد من الأشخاص في حماية صحة أسنانهم، والحصول على أسنان ناصعة البياض، قد يظن البعض ان الأمر يحتاج بزل جهد كبير، لكن لحسن الحظ كشف موقع " health line " عن نصائح رائعة تساعد على الحفاظ على صحة الأسنان وبياضها، وتشمل :



- تنظيف الأسنان بالفرشاة واللسان باستخدام فرشاة أسنان ناعمة الشعر ومعجون أسنان بالفلورايد ينظف الطعام والبكتيريا من فمك مرتين على الأقل في اليوم .

- الابتعاد عن شرب الصودا والمشروبات الغازية، لأنها تتسبب في تأكل وتجويف الأسنان

- تقليل شرب وأكل أطعمة ذات صبغات شديدة مما يتسبب في إصفرار الأسنان، وأشهرهم الشاي والقهوة

- عدم الإفراط في غسيل الأسنان مما يؤدي للإضرار بميناء الأسنان

- التقليل من أكل السكريات والحلويات لأنها تتسبب في تسوس الأسنان.

