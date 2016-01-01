يعالج الضعف الجنسى.. 19 فائدة لـ دبس الرمان



دبس الرمان دبس الرمان



قدمت خبيرة التغذية والصحة الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد دبس الرمان وهي:



1 يخفف الوزن ويقي من السُمنة

2 يتخلص من الكولسترول الضار، ويمنع تراكمه في الأوعية الدموية. ويقي القلب من الإصابة بالجلطات، ويمنع تصلب الشرايين وارتفاع الضغط.

3 يحافظ على نضارة البشرة؛ لاحتوائه على النياسين، ويحمي الجلد من الجفاف. يكافح التجاعيد وحب الشباب.



4 يمنح الجسم النشاط والحيوية ويحميه من أعراض الشيخوخة، والإصابة بالزهايمر لاحتوائه على فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب المهمة للأنشطة الحيوية.

5 يُعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

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6 يحتوي على فيتامين ب5 الذي يساعد في تحسين نمو الأطفال.7 يحافظ على صحة الأمعاء، والقولون، والمعدة ويفيد في التهاب الكبد .8 يقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان. يعالج أمراض الروماتيزم، والروماتويد، والتهاب المفاصل.9 يحسن الضعف الجنسي.10 ينظف الجسم من السموم المختلفة.11 يحارب مرض النقرس لأنه يحتوي على فيتامين ب6 المهم لامتصاص البروتينات من الغذاء المهضوم .12 منشط لعضلات الرحم، ومحفز طبيعي لطلق الولادة.13 يعالج السعال، وآلام الصدر. يعالج الجروح، والدمامل، ويزيل آثار الجدري.14 يقوي اللثة.15 يقوي الشعر.16 يقوي العين.17 يلطف من حرارة الجسم خلال فصل الصيف الحار.18 يدرّ البول، ويحارب الإصابة بحصى الكِلى.19 يخفف آلام الصداع.