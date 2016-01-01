قدمت خبيرة التغذية والصحة الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد دبس الرمان وهي:
1 يخفف الوزن ويقي من السُمنة
2 يتخلص من الكولسترول الضار، ويمنع تراكمه في الأوعية الدموية. ويقي القلب من الإصابة بالجلطات، ويمنع تصلب الشرايين وارتفاع الضغط.
3 يحافظ على نضارة البشرة؛ لاحتوائه على النياسين، ويحمي الجلد من الجفاف. يكافح التجاعيد وحب الشباب.
4 يمنح الجسم النشاط والحيوية ويحميه من أعراض الشيخوخة، والإصابة بالزهايمر لاحتوائه على فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب المهمة للأنشطة الحيوية.
5 يُعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
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التعليقات على يعالج الضعف الجنسى.. 19 فائدة لـ دبس الرمان
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