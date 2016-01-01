منقوع ولا مغلي .. الكركديه لمرضى الضغط

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مرضى الضغط


يعتبر الكركديه هو أحد المشروبات العلاجية للضغط ولكن يختلط الأمر بين الكركدية الساخن او البارد او المغلي والمنقوع وقدم المعالج بالأعشاب مجدي الجندي على الفيسبوك الطرق الصحيحة لشرب الكركديه وعلاج الضغط

ويقول الجندي إن ارتفاع ضغط الدم ليس له علاقة إذا كان الكركدية سخن ولا بارد لكن له علاقة إذا كان الكركدية مغلي او منقوع فأن الكركديه المنقوع فى الماء سواء كان سخن أو بارد دون الغلي علي النار يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع لإحتوائه على مادة الAnthocyanin glycosides والتي بدورها تدر البول وتعمل علي توسبع الشرايين وبالتالي يقل الضغط .

اما عن الكركديه المغلي يرفع الضغط الكركديه المغلي ينكسر فيه المادة الفعالة التي تعمل علي تقليل الضغط وبالتالي اذا تعرض للغلي على النار فقدت المادة الفعالة تأثيرها وبذلك فلا يكون للكركديه اي فاعلية علي ضغط الدم او يكون له تأثير بسيط لتقليل ضعط الدم المرتفع.

كما أن الكركديه ممنوع مع مرضي الأملاح لأنه بيحتوي على أملاح ال Oxalate وممنوع ايضا علي الحوامل لأنه يزيد انقباضات الرحم ويمكن ان يسبب الإجهاض.

المصدر: elbalad

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