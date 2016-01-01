سر المطاعم.. طريقة عمل الفتة بالحمص



طريقة عمل الفتة بالحمص طريقة عمل الفتة بالحمص



يعد طبق الفتة هو المفضل لدي الكثير ولكن هناك الأسرار والطرق المختلفة لعمل الفتة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الفتة بالحمص



المقادير

2 كيلوجرام لبن

2 كوب حمص، منقوع بالماء من الليلة السابقة مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة كمون ناعم

2 رغيف خبز، مقلي ومقطع إلى أقسام صغيرة

1/2 كوب صنوبر محمر

ملح حسب الذوق



طريقة التحضير

20 دقيقة

يصفى الحمص ويوضع في قدر ثم يضاف الماء ويترك يغلي على نار عالية لمدة 20 دقيقة أو إلى أن ينضج، يرفع عن النار و يصفى الحمص ثم يوضع في طبق للتقديم ويرش عليه الكمون والملح.

توضع قطع الخبز على الحمص.

يضاف الثوم المهروس على اللبن ويخلط جيدا قبل سكبه فوق الخبز المقلي.

أخيرا يرش الصنوبر المقلي على اللبن ويقدم الطبق فورا.

