متحدث الوزراء يكشف عدد العائدين من مدينة ووهان بالصين

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صورة الخبر: مدينة ووهان بالصين
مدينة ووهان بالصين

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر تطورات عودة المصريين الراغبين فى العودة من الصين، قائلا:"هناك 306 مصري أبدو رغبتهم فى العودة للأراضى المصرية".

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"العدد الإجمالي بمدينة ووهان 345 قرر منهم 306 العودة والباقى رفضوا العودة لمصر والأمر بالنسبة لهم إختياري".

وأشار إلى أن السفارة المصرية تتابع حالة المصريين المتواجدين بإستمرار فى حالة إحتياجهم لأية مساعدة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أرسل فى هذه الطائرة 10 أطنان من المعونات الطبية كهدية من المصريين للشعب الصيني فى مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف:"من بين المصريين العائدين سيدات حوامل تتطلب حالتهم المراعاة الطبية على نفقة الدولة المصرية".

المصدر: elbalad

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