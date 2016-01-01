بعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020.. التعليم: هؤلاء الطلاب لن يجدوا نتيجتهم اليوم

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نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا، واضطروا لتأدية الاختبار ورقيًا في بعض المواد، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ويمكن الآن لمن يهمه الأمر، الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس، من خلال الدخول على الرابط التالي:
http://studg11.emis.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، لابد من اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".

المصدر: elbalad

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