أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا، واضطروا لتأدية الاختبار ورقيًا في بعض المواد، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
ويمكن الآن لمن يهمه الأمر، الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس، من خلال الدخول على الرابط التالي:
http://studg11.emis.gov.eg/
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التعليقات على بعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020.. التعليم: هؤلاء الطلاب لن يجدوا نتيجتهم اليوم
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