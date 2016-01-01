هنتغدى إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل مع بطاطس محشية باللحم



ارز بالبشاميل ارز بالبشاميل

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، حيث تحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار أيضًا، لتجديد السفرة وكسر روتين الطعام التقليدي اليومي، لذلك نقدم لك طريقة عمل أرز بالبشاميل مع بطاطس محشية باللحم المفروم.



أولًا: أرز بالبشاميل

مدة التحضير: ساعة

الكمية: يكفي لـ 5 أفراد



مكونات أرز بالبشاميل:

500 جرام لحم مفروم

زيت نباتي

ثمرة بصلة مفرومة

ملح وفلفل اسود

2 فص ثوم

فلفل ملون

كوب ونصف أرز بسمتي

جبن موتزاريلا

صلصة طماطم

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مكونات البشاميل:كوب حليب2 ملعقة دقيقةمرقة2 ملعقة جبن موتزاريلااقرأ أيضًاقشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامهطريقة عمل أرز بالبشاميل:اسلقي الأرز البسمتي في ماء مغلي ثم صفيه واتركيه جانبًا ثم ابدأي في تحضير اللحم المفرومفي وعاء على النار ضيفي الزيت ثم البصل والثوم وضيفي له اللحم المفروم ثم ضعي الملح والفلفل الأسودضيفي الفلفل الملون وقلبي المكونات على النار لمدة 3 دقائقضيفي صلصة الطماطم للحم المفروم واستمري في التقليب ثم صبي كوب ماء ساخن عليها واتركي اللحم على نار هادئة حتى تنضجأثناء وضع اللحم المفروم على النار قومي بتحضير البشاميل في خطوات سريعة :ضعي إناء على النار وضعي ملعقتي سمن ثم ضيفي الدقيق وقلبيه ثم ضيفي الحليب الساخن بشكل تدريجي وذوبي به المرق وضيفي رشة فلفل أسود وحفنة من الجبن "الموتزاريلا" ثم ارفعيه من على النار .في وعاء بايركس ضعي طبقة من الأرز البسمتي المطهو ثم ضعي طبقة البشاميل ورشي الجبن الموتزاريلا ثم ضيفي طبقة من اللحم المفروم ثم طبقة من الأرز وضيفي عليه البشاميل والجبن وأدخليه الفرن حتى ينضج.اقرأ أيضاجربيه ولن تندمي.. ماذا يحدث عند وضع فص ثوم في الأذن ؟ثانيًا بطاطس محشية باللحم المفروم:مدة التحضير: 30 دقيقةالكمية: تكفي 4 أفرادمكونات بطاطس محشية باللحم المفروم:نصف كيلو بطاطس صغيرة الحجمنفس خلطة اللحم المفروم المستخدمة في الأرز بالبشاميل (اقسميها لنصفين، نصف للأرز ونصف للبطاطس)ملعقتين صلصة طماطممرقةاقرأ أيضًاأحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبنطريقة عمل بطاطس محشية باللحم المفروم:قشري البطاطس واخليها من المنتصفضعيها في الزيت على النار لمدة 5 دقائق حتى تصبح ذهبية اللوناتركيها تبرد ثم احشيها بخلطة اللحم المفروم التي تم تجهيزها للأرز بالبشاميلرصيها في صينية واسكبي عليها خليط مكون من ماء مذوب به صلصة الطماطم والمرقةأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج .