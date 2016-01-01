بريطانيا تطارد المواطنين في الشوارع خوفا من فيروس كورونا.. صور

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بريطانيا تطارد المواطنين في الشوارع خوفا من فيروس كورونا.. صور

صورة الخبر: بريطانيا تطارد المواطنين في الشوارع خوفا من فيروس كورونا.. صور
بريطانيا تطارد المواطنين في الشوارع خوفا من فيروس كورونا.. صور


تجري عمليات البحث والمطاردة لـ480 مواطنا صينيا هربوا من مدينة يوهان الصينية، بؤرة الإصابة بفيروس كورونا إلى بريطانيا خوفا على صحتهم على الفور، بعد تفشي الوباء في المدينة.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحكومة في بريطانيا علمت من خلال كشف الركاب الوارد في المطارات أن هناك 480 مواطنًا صينيًا من مدينة يوهان الصينية دخلوا بريطانيا في الأيام الماضية.

وأطلقت وزارة الصحة في بريطانيا إشارات الإنذار ورفعت درجات الاستعداد القصوى لتفشي الوباء في المملكة بعد دخول هؤلاء العناصر إلى الكثير من المناطق في بريطانيا.

قال أحد الأطباء إن 10 % من ذلك العدد بإمكانه القضاء على مدينة بريطانية بأكملها لأن الفيروس سريع العدوى، ويجب توخي الحذر واتباع تعليمات الحكومة حتى تتمكن الوصول إلى تلك المجموعة.

جدير بالذكر أن صباح اليوم الأحد، أصيب أكثر من 14300 شخص في جميع أنحاء الصين ، معظمهم في ووهان و القرى المحيطة.

صورة الخبر: بريطانيا تطارد المواطنين في الشوارع خوفا من فيروس كورونا.. صور

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بريطانيا تطارد المواطنين في الشوارع خوفا من فيروس كورونا.. صور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99546

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager