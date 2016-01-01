تجري عمليات البحث والمطاردة لـ480 مواطنا صينيا هربوا من مدينة يوهان الصينية، بؤرة الإصابة بفيروس كورونا إلى بريطانيا خوفا على صحتهم على الفور، بعد تفشي الوباء في المدينة.
ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحكومة في بريطانيا علمت من خلال كشف الركاب الوارد في المطارات أن هناك 480 مواطنًا صينيًا من مدينة يوهان الصينية دخلوا بريطانيا في الأيام الماضية.
وأطلقت وزارة الصحة في بريطانيا إشارات الإنذار ورفعت درجات الاستعداد القصوى لتفشي الوباء في المملكة بعد دخول هؤلاء العناصر إلى الكثير من المناطق في بريطانيا.
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التعليقات على بريطانيا تطارد المواطنين في الشوارع خوفا من فيروس كورونا.. صور
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