إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الأحد، نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس، وسنتعرف في السطور التالية على كيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوى 2020.
نتيجة الصف الأول الثانوى 2020
ويمكنك الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 برقم الجلوس معلنة اليوم في المدرسة التابع لها الطالب.
وكانت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت يوم 11 يناير 2020، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الأول الثانوي، وإلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسي، على اعتبار أن الامتحانات كانت بنظام الكتاب المفتوح الذي يقوم على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ لدى الطلاب.
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