إعلان جديد من منظمة الصحة العالمية عن كورونا.. وهذا ما قالته عن مصر

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إعلان جديد من منظمة الصحة العالمية عن كورونا


أطلقت منظمة الصحة العالمية، إعلانًا جديدًا فيما يخص فيروس كرونا والحالات المصابة به، حيث قالت إن هناك تنسيقا لتأمين كواشف للفيروس في مصر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن معظم البلدان في العالم ستكون مجهزة لكشف فيروس كورونا خلال الأسبوع، وذلك مع ارتفاع عدد الضحايا نتيجة المرض في الصين، إلى 304 قتلى.

قالت المنظمة العالمية، إنه يوجد في المنطقة الشرق الأوسطية والعالم مختبرات متخصصة لتحديد الفيروس والحالات المصابة، وهو الأمر الذي يفيد في سرعة الكشف عن المرض إن وجد.



ولفتت المنظمة، إلى أنها تتابع بشكل يومي تطورات الأوضاع مع الناس حول فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، خاصة من الصين ومدينة ووهان التي انطلق منها المرض الخطير.

كما أوقفت إندونيسيا الرحلات الجوية من وإلى الصين جراء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: شبكة سكاي نيوز

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