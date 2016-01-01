أطلقت منظمة الصحة العالمية، إعلانًا جديدًا فيما يخص فيروس كرونا والحالات المصابة به، حيث قالت إن هناك تنسيقا لتأمين كواشف للفيروس في مصر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن معظم البلدان في العالم ستكون مجهزة لكشف فيروس كورونا خلال الأسبوع، وذلك مع ارتفاع عدد الضحايا نتيجة المرض في الصين، إلى 304 قتلى.
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التعليقات على إعلان جديد من منظمة الصحة العالمية عن كورونا.. وهذا ما قالته عن مصر
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